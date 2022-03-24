Принц Чарльз встретился с украинскими женщинами в Северной Ирландии

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская совершают поездку по Северной Ирландии.

Принц Уэльский встретился во время одного из визитов с украинскими женщинами – Лилией Уилсон, Катериной Зайчик, Мариной Опанасенко и Алиной Билоус, чтобы узнать, как работают организации по всей Северной Ирландии.

Принц Чарльз / Getty Images

Также принц и герцогиня посетили площадь К. С. Льюиса, названную в честь родившегося в Белфасте автора "Хроник Нарнии".

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

А герцогиня Камилла побывала в библиотеке Holywood Arches. Библиотека предлагает социальные мероприятия, помогающие справиться с изоляцией и одиночеством.

герцогиня Камилла / Getty Images

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

А в их аккаунте в Instagram королевская пара написала: "Сегодня #DayOfReflection, когда исполняется 2 года с тех пор, как Великобритания впервые ввела карантин. Как покровитель @MarieCurieUK принц присоединился к персоналу, жителям и семьям хосписа в Белфасте, чтобы поразмышлять о прошедшем дне. Мы помним всех близких, потерянных во время пандемии, и с надеждой смотрим в светлое будущее".

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