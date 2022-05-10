Принц Чарльз заменил Елизавету II на открытии парламента, а в своей речи заявил о поддержке Украины

Принц Чарльз заменил Елизавету II на открытии парламента, а в своей речи заявил о поддержке Украины

Члены британской королевской семьи сегодня присутствовали на открытии государственного парламента, тогда как королева Елизавета II, пропустив мероприятие впервые за 59 лет, осталась дома в Виндзоре.

Ее старший сын принц Уэльский Чарльз заменил мать на торжественном открытии и произнес речь, в которой изложил законодательную программу правительства на предстоящей парламентской сессии. Это был символический и исторический момент для будущего короля, который является наследником престола дольше всех.

Принц Чарльз и королева Елизавета II кілька років тому на відкритті парламента / Фото: Associated Press

В отсутствие монарха Чарльз взял на себя основную конституционную обязанность главы государства. К нему также присоединился его сын принц Уильям, который также представлял королеву на мероприятии. Он присутствовал на своем первом государственном открытии парламента, а вот супруга герцогиня Кэтрин его не сопровождала. Она сегодня находится на официальном открытии мемориала жертвам теракта в Манчестер-Арене в преддверии пятой годовщины теракта.

Принц Чарльз на открытии парламента / Фото: Associated Press

Букингемский дворец сообщил ранее, что 96-летняя королева неохотно отказалась от своего участия в церемонии поздно вечером в понедельник, поскольку она продолжает испытывать "эпизодические проблемы с мобильностью" и решила прислушаться к совету своих врачей.

Принц Чарльз на открытии парламента / Фото: Associated Press

Принц Уэльский прибыл в компании супруги Камиллы. Они зашли в зал под звуки государственного гимна. Принц был одет в форму адмирала флота, а герцогиня выглядела элегантно в темно-синем платье и широкополой шляпе. Также, несмотря на отсутствие королевы, в парламент была доставлена Императорская государственная корона. Чарльз и Камилла направились к своим тронам, а принц занял центральное место, чтобы зачитать девятиминутную речь королевы. В этой речи, как пишет Hello!, принц Уэльский сказал, что приоритетом правительства является рост и укрепление экономики и помощь в снижении стоимости жизни для семей.

Принц Чарльз на открытии парламента / Фото: Associated Press

"Мое правительство расширит возможности во всех частях страны и поможет большему количеству людей найти работу", — сказал он. Чарльз также пообещал, что в "непростые времена" правительство продолжит поддерживать народ Украины.

Принц Чарльз на открытии парламента / Фото: Associated Press

Напомним, в последний раз Ее Величество королева пропустила государственное открытие парламента в 1959 и 1963 годах, когда она была беременна принцем Эндрю, а затем принцем Эдвардом, тогда ее речь читал лорд-канцлер. Эта речь пишется правительством и излагает повестку дня новой сессии парламента.

Принц Чарльз на открытии парламента / Фото: Associated Press

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