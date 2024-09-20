Принц Джордж и его сестра принцесса Шарлотта не смогут путешествовать вместе: в чем причина

Брат и его младшая сестра не могут лететь одним самолетом из-за давнего королевского правила, защищающего корону.
Согласно этому правилу, как только принцу Джорджу исполнится 12 лет (в июле 2025 года), королевские брат и сестра больше не смогут путешествовать вместе, а также Джорджу больше не будет разрешено летать на вертолете или самолете вместе со своим отцом, принцем Уильямом.
Это старинное правило призвано защитить монархию в случае несчастных случаев и сохранить линию престолонаследия в безопасности. Протокол безопасности был применен и к принцу Уильяму с тех пор, как он был ребенком, как прямой наследник престола, сообщает express.co.uk.
Принц Уильям — следующий в очереди на престол и однажды станет королем. Учитывая, что Джордж — третий в очереди, а Шарлотта — четвертая, авария на самолете или другом виде транспорта, перевозящем их обоих, может поставить под угрозу непосредственную линию наследования.
Ранее, напомним, мы рассказывали, кто из ныне молодых или очень юных принцев в будущем станет новоиспеченным королем своей страны.
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