Принц Эндрю положил глаз на Frogmore Cottage, но не для себя: что об этом известно

Коттедж Фрогмор пустует с тех пор, как принц Гарри и Меган Маркл переехали в США, а король Чарльз потребовал от них освободить особняк в Виндзоре.

Позже стало известно, что король предложил своему младшему брату принцу Эндрю переехать из Royal Lodge в Frogmore Cottage. Но герцог Йоркский категорически против этой идеи, так как имеет свой план, согласно которому во Фрогморе должна жить его младшая дочь принцесса Евгения со своим мужем и двумя сыновьями.

Как сообщает express.co.uk, принц Эндрю давно получил ключи от Frogmore Cottage, но переезжать туда не планирует, так как его договор аренды Royal Lodge длительностью на 75 лет не подразумевает этот переезд.

Фрогмор-коттедж / Фото: Associated Press

"Эндрю не переезжает во Фрогмор, но все еще пытается выпросить его для своей семьи", - сообщает источник, который пожелал остаться не названным. Его дочь принцесса Евгения время от времени останавливалась во Фрогморе, с тех пор, как Гарри и Меган уехали в Америку. И ее отец очень хочет, чтобы коттедж стал постоянным домом для Евгении и ее семьи.

Фрогмор-коттедж / Фото: Getty Images

Отметим, что принцесса Евгения живет в коттедже Ivy на территории Кенсингтонского дворца, когда приезжает в Великобританию, а также они с мужем и детьми живут на вилле в Португалии, где Джек Бруксбэнк работает.

"Сердца Евгении и Джека принадлежат Великобритании, и им нужен дом побольше для их семьи", — добавил источник. "Они обожают коттедж Фрогмор и часто там останавливались, так что превращение его в постоянное жилье имеет смысл".

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Getty Images

Напомним, недавно также стало известно, что старшая дочь принца Эндрю – принцесса Беатрис – беременна вторым ребенком. Она с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци живет в Котсуолдсе.

Принцессы Евгения и Беатрис с отцом принцем Эндрю / Фото: Associated Press

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