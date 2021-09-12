Принц Эндрю снова выкрутился: адвокаты нашли способ, как герцогу Йоркскому избежать суда

Ранее мы рассказывали, что принц Эндрю получил юридические документы по иску, в котором его обвиняют в сексуальном насилии.

Но теперь в западных СМИ появилась новая информация. Адвокаты герцога Йоркского делают все возможное для того, чтобы избежать появления своего клиента в суде. Теперь они утверждают, что документы о сексуальном насилии, в котором Эндрю обвиняет американка Вирджиния Джуфре, поданы неправильно.

Как пишет Mirror, документы не были вручены их подзащитному должным образом. Судя по документам, офицеру королевской охраны в Виндзорском замке две недели назад были вручены эти бумаги после того, как агенту сказали, что он не может встретиться с принцем лично. Адвокаты планируют бойкотировать судебное заседание в понедельник согласно обвинениям, выдвинутым госпожой Джуфре.

Вирджиния Джуфре (Робертс) / Getty Images

61-летний герцог Йоркский категорически отрицает обвинения в том, что заставлял Вирджинию Джуфре заниматься сексом, когда ей было 17 лет, и настаивает, что никогда с ней не встречался. Госпожа Джуфре, которая сейчас живет в Австралии и является матерью троих детей, требует компенсации и штрафных санкций, которые могут составить более 14 миллионов фунтов стерлингов. Но, похоже, адвокаты герцога Йоркского делают все возможное для того, чтобы он не был привлечен к ответственности.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

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Издание pagesix.com пишет, что принц Эндрю, находясь в шотландском замке Балморал, устроил вечеринку с каким-то иностранными гостями сомнительной внешности и даже не переживает о том, что ему предстоит появиться в суде. "Это настолько нагло, что просто невероятно", - сказал источник The UK Sun. "Принц Эндрю ведет себя так, как будто ничего не случилось, и как будто ему ни до чего на свете нет дела".

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