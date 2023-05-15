Принц Филипп гордился бы ею: леди Луиза Виндзор управляла повозкой на конном шоу

Леди Луиза Виндзор приняла участие в Королевской конной выставке в Виндзоре - это любимая конная выставка ее бабушки королевы Елизаветы II и дедушки принца Филиппа.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Луиза ежегодно принимает участие в мероприятии. Ее дедушка принц Филипп участвовал в соревнованиях на конных повозках, самостоятельно управляя экипажем. Его внучка переняла эту страсть от него и продолжает дело Филипп.

На Луизе в этот день был шерстяной блейзер на пуговицах в стиле милитари светло-верблюжьего цвета от бренда ME+EM и юбка длины до колен. Под блейзером была молочная блузка. Также девушка надела фетровую шляпу The Suffolk в верблюжьем цвете с накидкой из перьев фазана от Hicks & Brown и была в перчатках.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Напомним, в мае 2022 года леди Луиза управляла повозкой принца Филиппа на гала-концерте Королевского Виндзорского конного шоу, который посетила тогда и сама Елизавета II.

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