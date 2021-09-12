"Принц Филипп: Королевская семья помнит": представлен тизер фильма о жизни мужа королевы Елизаветы II

Королевская семья отдаст дань уважения принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому в новом фильме о жизни супруга королевы Елизаветы II, официальный трейлер которого был представлен на днях.

Фильм под названием "Принц Филипп: Королевская семья помнит", выйдет в эфир 22 сентября в 21:00 на канале BBC One. В нем покажут интервью с детьми и внуками герцога Эдинбургского: принцем Чарльзом, принцами Уильямом и Гарри, Зарой Тиндалл, принцессой Анной, принцем Эндрю, графиней Софи и принцем Эдвардом, пишет Hello!.

Принц Филипп / Associated Press

Создателям фильма также разрешили встретиться с некоторыми сотрудниками Филиппа и запечатлеть его личный кабинет и библиотеку. Изначально BBC задумывала программу как часть празднования 100-летия герцога, но она была изменена после его печальной смерти в апреле 2021 года, и теперь включает интервью с его семьей, записанные до и после его кончины. Это горящие воспоминания, много юмора и множество свежих взглядов на характер и наследие этого королевского первопроходца.

Принц Филипп / Associated Press

Благодаря особому доступу к частной коллекции кинофильмов королевы, фильм представляет собой непревзойденный портрет человека, занимающего уникальное место в королевской истории, - сделанный теми, кто знал его лучше всего.

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