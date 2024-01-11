Принц Гарри был назван "живой легендой" и появится на церемонии в Беверли-Хиллз

"Принц Гарри будет введен в Зал славы живых легенд авиации, присоединившись к другим авиаторам, которые внесли "значительный вклад в аэрокосмическую отрасль", включая Базза Олдрина и Нила. Армстронг", - написал об этом в своем аккаунте X неофициальный биограф Гарри и Меган – Омид Скоби, автор скандальной книги о британской королевской семье "Финал".

Герцог Сассекский удостоен звания легенды авиации благодаря своему опыту полетов в качестве пилота британской армии. У него за плечами десять лет военного опыта. Дважды Гарри был в Афганистане, где он участвовал в нескольких боевых вылетах, а также участвовал в учебных миссиях в Великобритании, США и Австралии, пишет express.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принцу вручат награду на 21-й ежегодной церемонии вручения премии "Живые легенды авиации" в Калифорнии, которую будет вести Джон Траволта. Пока что не сообщается будет ли сопровождать мужа в этот день Меган Маркл.

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