Принц Гарри был замечен с сентиментальным украшением на шее, связанным с его братом Уильямом

Это то самое ожерелье, о котором герцог Сассекский писал в своей книге "Запасной", рассказывая захватывающую историю о том, как в драке брат порвал его ему.

В первый день визита в Колумбию мы заметили на шее принца Гарри то самое украшение – подарок его друга из Ботсваны. Герцог описывал в своей книге, как между ним и его старшим братом Уильямом завязалась драка из-за того, что Гарри раскрыл свои планы жениться на Меган, а Уильяму эта идея не пришлась по душе. Герцог Сассекский утверждал, что старший брат Уильям сломал ему это ожерелье во время той драки в Ноттингемском коттедже.

Принц Гарри с женой Меган в Колумбии / Фото: Getty Images

Предположительно, ссора произошла из-за обвинений Уильяма в том, что жена Гарри была "грубой" и "резкой", на что Гарри ответил Уильяму, что не позволит, чтобы о его девушке так говорили.

А во время интервью 2023 года на The Late Show принц Гарри рассказал, что украшение удалось починить и теперь к нему прикреплены три подвески: две из них в честь его детей Арчи и Лили, а третья украшена тигровым глазом и была подарком от друга из Ботсваны. "В нем запечатлено биение сердец моих детей, которое мне подарила жена", — сказал Гарри в интервью об ожерелье, цитирует его слова Hello!.

Принц Гарри и его ожерелье / Фото: Getty Images

Напомним, братья Гарри и Уильям уже несколько лет находятся в ссоре и не разговаривают. Как говорят эксперты, их мать принцесса Диана, была бы разочарована этим моментом так как всегда мечтала, чтобы ее сыновья поддерживали друг друга.

Принцесса Диана с Гарри и Уильямом / Фото: Associated Press

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