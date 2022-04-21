Принц Гарри дал новое интервью: говорили о встрече с Елизаветой II, жизни в Америке и принцессе Диане

Принц Гарри во время Invictus Games дал еще одно достаточно откровенное интервью, рассказав некоторые подробности о встрече с королевой, и о своей жизни в Лос-Анджелесе.

Герцог Сассекский дал эксклюзивное интервью Ходе Котб для утреннего шоу NBC News Today. В ходе этой беседы Гарри рассказал, что Великобритания больше не является его домом, а в Калифорнии он чувствует себя прекрасно, там живут замечательные люди.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

"Дом для меня сейчас, на данный момент, находится в Соединенных Штатах. Нас там приняли с распростертыми объятиями, в Санта-Барбаре прекрасные люди". Журналистка спросила его, скучает ли он по своим родным в Великобритании после того, как ушел из семьи в 2020 году. Но Гарри уклонился от ответа и не захотел отвечать на вопрос, быстро сменив тему, и начав говорить об "Играх непобежденных", пишет nypost.com.

Принц Гарри / Associated Press

"На данный момент я сосредоточен на этих парнях", - сказал Гарри о ветеранах вооруженных сил на Invictus Games 2022 года, где у него брали интервью.

"Сейчас мое внимание сосредоточено на играх. Когда я уеду, я буду сосредоточен на своей семье, по которой я очень скучаю". Гарри также немного рассказал о своих детях – дочери Лилибет и сыне Арчи. И о том, что они с супругой Меган сейчас являются обычными работающими родителями, которые выполняют свои обязанности, находясь дома с детьми, и это непросто. Гарри также посетовал, что "работа из дома – иногда не совсем то, чем может казаться", а видеозвонки по Zoom он вынужден часто прерывать из-за того, что сосредоточиться на работе ему не дают маленькие дети. Но, похоже, Гарри слегка преувеличивает проблему, ведь, очевидно, что у Арчи, которому в мае исполнится 3 года, и его сестры Лили, которой в июне будет год, есть няни.

Также в интервью принц немного рассказал о встрече с бабушкой королевой Елизаветой II, которой сегодня, кстати, исполняется 96 лет.

"Было очень приятно увидеть ее. У нас особые отношения, мы разговариваем о тех вещах, о которых она не может поговорить ни с кем другим. Отметил прекрасное чувство юмора королевы, а также пошутил, что ей в ее возрасте уже "должно быть наскучили дни рождения".

Королева Елизавета II с семьей / Associated Press

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Несмотря на то, что королеве Елизавете II Гарри и Меган якобы пообещали, что она сможет лично повидаться с правнуками, в интервью принц сказал, что еще не знает наверняка, приедут ли они на платиновый юбилей в июне.

"Я еще не знаю — есть много вещей, связанных с безопасностью и всем остальным. Я пытаюсь сделать это возможным, чтобы мои дети встретились с ней".

Конечно, во время интервью не могли не затронуть тему принцессы Дианы. Принц Гарри сказал, что сейчас, как никогда, ощущает ее присутствие рядом с его семьей, а еще делится историями о ней с детьми.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

"Я ощущаю ее присутствие практически всегда и во всем, что я делаю, больше, чем когда-либо прежде. Я уверен она наблюдает за нами сверху".

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