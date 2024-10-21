Принц Гарри должен сделать одну вещь, чтобы помириться с Уильямом: эксперт назвал что это

Королевские эксперты продолжают размышлять о том, помирятся ли в будущем братья Уильям и Гарри.

Некоторые из них считают, что для такого примирения не случится, другие говорят, что для этого принц Гарри должен признать причиненный им вред (имеется ввиду выпущенную его книгу мемуаров, где он много всего рассказал о своих отношениях с Уильямом).

Принцы Уильям и Гарри на свадьбе Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Американский журналист Ли Коэн подчеркнул, что отказ Уильяма общаться с Гарри может быть связан с нежеланием самого Гарри признать вред, который он причинил своими заявлениями, пишет express.co.uk.

"Гарри должен признать причиненный им вред. Прохладные отношения между братьями стали очевидны этим летом после заявлений о том, что они не обменялись ни словом во время совместного появления на похоронах своего дяди", - сказал эксперт в комментарии GB News.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, принц Гарри отправился в Великобританию в начале августа, чтобы присутствовать на похоронах своего дяди, лорда Роберта Феллоуза — мужа сестры принцессы Дианы леди Джейн, в Норфолке. Но сообщалось, что два враждующих брата не разговаривали друг с другом. Принц Уильям отказывается идти на примирение, хотя, говорят, что Гарри хотел бы этого, но и первым шаг на встречу не делает.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Меган и Гарри купили новый дом, но он находится не в Британии.

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