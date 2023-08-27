Принц Гарри едет в Лондон, но без Меган Маркл: стала известна причина визита

Принц Гарри планирует вернуться в Великобританию в первую годовщину смерти своей бабушки королевы Елизаветы II, но Меган с ним не приедет.

Герцог Сассекский будет присутствовать на церемонии вручения благотворительной премии WellChild в Лондоне 7 сентября. А первая годовщина смерти королевы – 8 сентября.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри был покровителем благотворительной организации в течение последних 15 лет и ранее присутствовал на церемонии вручения наград 11 раз. В прошлом году он должен был появиться на мероприятии вместе с Меган перед днем, когда умерла его бабушка, но из-за этого визит пришлось отменить, пишет People. В этот раз официальных встречь с королем Чарльзом или принцем Уильямом у Гарри не запланировано.

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

Сообщается, что Гарри проведет время с каждым победителем и их семьями на приеме перед церемонией, слушая их истории и помогая создать воспоминания на всю жизнь. Герцог также вручит награду и произнесет речь.

Тем временем король Чарльз и королева Камилла проведут 8 сентября в уединенных размышлениях в своем поместье Балморал в Шотландии. Это место – последнее пристанище королевы Елизаветы II, где она очень любила проводить лето.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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