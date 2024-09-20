Принц Гарри едет в Лондон: стало известно, увидится ли король Чарльз с сыном

Уже на следующей неделе принц Гарри снова отправится в Британию. Увидится ли он со своим отцом королем Чарльзом в этот раз?

Гарри будет присутствовать на церемонии вручения премии WellChild Awards 30 сентября, что породило надежду на возможную встречу между ним и его отцом Чарльзом.

Считается, что встреча отца и сына маловероятна, поскольку Чарльз будет находиться в Шотландии на специальном праздновании 25-й годовщины в шотландском парламенте 28 сентября, но некоторые эксперты считают, что все возможно.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Королевский историк Хьюго Викерс сказал изданию Sun: "Ну, похоже, он приезжает довольно часто, не так ли? Что в некотором смысле является хорошим знаком, я думаю. Если он продолжит приезжать, то, по крайней мере, есть шанс, что на каком-то этапе он встретится со своим отцом, и, знаете, может быть, это станет шагом к некоему примирению. Я думаю, что ему предстоит пройти еще долгий путь, но приятно, что он чувствует, что может приехать сюда в любом случае".

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Также эксперт добавил, что если встреча состоится, то она пройдет только на условиях короля Чарльза и никак иначе. А у принца Гарри, напомним, есть свои требования, которые он выдвигает в адрес своей семьи.

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