Принц Гарри готовится к встрече с отцом Чарльзом: что об этом известно

Принц Гарри во время своей поездки в Великобританию в мае готовится к встрече с отцом королем Чарльзом III.

Королевские эксперты считают, что короткая официальная встреча отца и сына состоится, хотя дворец пока что не подтверждает информацию.

Ожидается, что герцог Сассекский посетит службу в честь 10-й годовщины "Игр непокоренных", которая пройдет в соборе Святого Павла 8 мая. Его жена Меган Маркл заявлена среди гостей, но пока также не подтверждено официально, что герцогиня отправится с мужем в Лондон.

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

Королевский писатель Том Куинн предположил, что принц Гарри, скорее всего, встретится с отцом, который "более снисходителен" к нему, чем его старший брат, принц Уильям, пишет express. У принца Уильяма нынче другие заботы, он обеспокоен здоровьем супруги принцессы Уэльской Кэтрин, которая лечится от рака.

"Гарри будет не так уж трудно увидеть своего отца, хотя эти отношения также чреваты болью и чувством обиды. Но Чарльз знает, что у Гарри было трудное детство, за которое он, Чарльз, был частично ответственен, и поэтому он более снисходителен, чем Уильям", - цитирует слова эксперта издание.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Если встреча состоится, то предположительно будет короткой. Король все-таки опасается утечки информации о его здоровье в прессу после визитов младшего сына. Напомним, во время прошлой их встречи на которую Гарри приехал без предупреждения, монарх был недоволен таким поступком сына. Возмутило это и его жену Камиллу.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Getty Images

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