Принц Гарри хотел встретиться с Путиным: о чем планировал говорить

Недавно стало известно, что принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина, Дональда Трампа и Марка Цукерберга об их воспитании и детских травмах в подкасте Spotify. Также сообщается, что Гарри хотел взять интервью у Папы Франциска.

Путин / Фото: Associated Press

Говорят, что практичность интервьюирования этих гостей вызвала вопросы у тех, кто работал над подкастами Гарри, особенно с учетом того, что такие люди, как Путин и Цукерберг, не из тех, кто открыто рассказывает о своих детских травмах.

Издание Daily Mail сообщает, что герцог Сассекский обсуждал свои идеи возможных шоу с несколькими продюсерами компании, рассказав им, как он хотел поговорить с неоднозначными фигурами об их детстве и о том, как они стали теми мужчинами, которыми они являются сегодня.

Напомним, что, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, принц Гарри и его жена Меган публично выразили поддержку нашей стране. На фоне этого план Гарри встретиться с диктатором кажется особенно странным.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, принцу Гарри так и не удалось выпустить ни одного сольного подкаста на Spotify с момента подписания многомиллионной сделки в 2020 году, а с его женой Меган Маркл компания расторгла сделку, не продлив ее подкаст "Архетипы" на второй сезон. В своем подкасте Меган разговаривала с известными женщинами, обсуждая различные социальные проблемы и часто поднимала личные темы.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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