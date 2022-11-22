Принц Гарри и его жена Меган записали трогательное обращение для Элтона Джона

Британский певец Элтон Джон дал прощальный концерт, который провел в рамках своего последнего мирового тура Farewell Yellow Brick Road, где исполнил все свои хиты, созданные за 55-летнюю карьеру.

Принц Гарри и Меган Маркл записали специальное видеопослание для своего друга Элтона. Ролик показали перед концертом певца на стадионе Доджер, который был записан для Disney+.

Элтон Джон, Меган и Гарри / Фото: Getty Images

В личном сообщении 38-летний принц Гарри поблагодарил Элтона Джона за то, что он был другом не только его покойной маме принцессе Диане, но и ему и его маленьким детям Арчи и Лилибет.

"Привет, Элтон, мы просто хотели поздравить", - сказала 41-летняя Меган в начале видеообращения пары. Затем вмешался Гарри, сказав: "И мы так гордимся вами. Мы так благодарны, что смогли увидеть вас и в вашем прощальном туре. И спасибо, что развлекали всех на протяжении стольких десятилетий. Спасибо за то, что вы были другом моей мамы, спасибо за то, что вы есть нашим другом. Спасибо за то, что вы друг для наших детей. Несмотря на то, что это официально ваш уход на пенсию, это не будет вашим последним выступлением, мы это знаем. Но мы любим вас и поздравляем с невероятной карьерой", - сказал герцог Сассекский.

Prince Harry & Duchess Meghan’s message to Elton John ahead of his farewell from Dodger Stadium concert

pic.twitter.com/XUN6cHkLey — Gert's Royals (@Gertsroyals) November 21, 2022

Гарри и Меган выглядели очень радостными и много улыбались, особенно Меган. В конце ролика Меган с любовью положила голову своему мужу Гарри на плечо.

Напомним, Элтон Джон выступал на свадьбе Гарри и Меган в Виндзорском замке в 2018 году, он также был звездой на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы в июне 2022 года.

Элтон Джон и Дэвид Ферниш на свадьбе Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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