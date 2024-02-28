Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться жить в Канаду: названа причина

У принца Гарри проблемы с американской визой, и если ему будет отказано в ее продлении, герцогу и герцогине Сассекскием ничего не останется, как вернуться в Лондон или в Канаду.

Если заявление Гарри на визу в США не будет принято, а эксперты считают, что такое возможно из-за того, что в своих мемуарах герцог Сассекский упомянул о том, что употреблял наркотики, семье придется искать новое место для жизни. А Меган очень не хотелось бы уезжать из теплой и солнечной Калифорнии.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Признание в книге не является доказательством под присягой, это не свидетельские показания. Но это довольно сильное косвенное доказательство того, что он принимал наркотики. И если выяснится, что он не сказал правду в своей визовой форме, американцы очень серьезно следят за иммиграцией, его могут выгнать из страны, его визу могут аннулировать и его могут попросить немедленно покинуть Америку", - говорит один из экспертов о ситуации принца Гарии, сообщает express.

Известно, что команда Байдена держала в секрете подробности иммиграционного статуса принца Гарри, а нынешний кандидат в презденты Трамп считает, что команда Байдена "защищала Гарри".

Ранее мы рассказывали, что принц хочет, чтобы его супруга Меган и дети сопровождали его в мае на мероприятие в честь 10-летия "Игр непокоренных", которые пройдут в Лондоне. Но герцогиня Сассекская не в восторге от этой идеи по понятным причинам.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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