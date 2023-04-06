Принц Гарри и Меган Маркл ответили на приглашение на коронацию Чарльза III

Известно, что паре установили дедлайн, по истечению которого они должны были дать ответ, приедут ли на коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы.

Букингемский дворец попросил всех, кто был приглашен на коронацию, до 3 апреля дать ответ, а значит, Сассекские уже ответили, но продолжают держать интригу.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Другие получатели уже публично ответили на приглашение, в том числе президент США Джо Байден, который подтвердил, что вместо него будет присутствовать его жена Джилл Байден, сообщает express.

Что касается приезда Гарри и Меган, у них было несколько требований, или просьб, если выразиться мягче. Они хотели бы появиться на балконе Букингемского дворца вместе с остальными членами семьи, а также остановиться в коттедже Фрогмор в Виндзоре, где пока еще живет принцесса Евгения с семьей. А также попросили учесть в планах на день какое-то празднование для их сына Арчи, которому в этот день исполнится 4 года.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В настоящее время не ясно, выполнил ли дворец эти требования.

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