Принц Гарри и Меган Маркл покатались на детских машинках на "Играх непокоренных"

Принц Гарри и Меган Маркл покатались на детских машинках на "Играх непокоренных"

Второй день соревнований прошел для пары герцогов не менее насыщенно, чем первый.

Сегодня, во второй день "Игр непокоренных", принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в мероприятии организованном автомобильным концерном.

Associated Press

На нем дети спортсменов, которые состязаются на аренах Игр, катались на игрушечных машинках. Меган и Гарри - родители двоих детей - катались на моделях автомобилей вместе с детьми и, очевидно, получали от этого максимум удовольствия.

Associated Press

Меган была одета очень стильно: голубые джинсы, черный жакет Celine, сумка того же бренда и солнцезащитные очки Linda Farrow и балетки Chanel.

Читайте также: Триумфальное возвращение в Европу: принц Гарри и Меган Маркл прибыли на Игры Invictus Games