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Принц Гарри и Меган Маркл покатались на детских машинках на "Играх непокоренных"

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Принц Гарри и Меган Маркл покатались на детских машинках на "Играх непокоренных"

Associated Press

Второй день соревнований прошел для пары герцогов не менее насыщенно, чем первый.

Сегодня, во второй день "Игр непокоренных", принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в мероприятии организованном автомобильным концерном. 

© Associated Press
Associated Press

На нем дети спортсменов, которые состязаются на аренах Игр, катались на игрушечных машинках. Меган и Гарри - родители двоих детей - катались на моделях автомобилей вместе с детьми и, очевидно, получали от этого максимум удовольствия. 

© Associated Press
Associated Press

Меган была одета очень стильно: голубые джинсы, черный жакет Celine, сумка того же бренда и солнцезащитные очки Linda Farrow и балетки Chanel. 

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