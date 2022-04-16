Принц Гарри и Меган Маркл пообщались с украинскими атлетами, большинство из которых прибыли с передовой

Принц Гарри и Меган Маркл пообщались с украинскими атлетами, большинство из которых прибыли с передовой

Герцог и герцогиня Сассекские на "Играх непокоренных" снимают документальный фильм для Netflix.

Британский принц Гарри, который сам служил в Афганистане, является основателем "Игор непокоренных". Поэтому он не мог проигнорировать это событие, Гарри прилетел на мероприятие с женой Меган Маркл. Этот визит стал первым их с Меган общим путешествием в Европу после сложения с себя королевских полномочий.

По дороге из Америки, где они живут, пара посетила Британию и впервые за два года пообщалась с королевой и принцем Чарльзом.

А на открытии Игр непокоренных Гарри поговорил с украинцами. Волонтеры фонда "Вернись живым" презентовали ему ежегодный календарь. В нашей сборной на Играх два десятка ветеранов, большинство членов команды прибыло с передовой. В этом году не может принять участия в Играх ветеранка Юлия Паевская, или Тайр, которая находится в российском плену, наша сборная призывает мир помочь ее освободить.

Украинскую сборную встретили с уважением, в честь наших атлетов на "Играх непокоренных" состоялась встреча в Посольстве США в Нидерландах. Наших ветеранов, прибывшие в Гаагу для участия в одном из самых престижных спортивных мероприятий среди бывших военных, все команды приветствовали очень тепло.

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