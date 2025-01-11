Принц Гарри и Меган Маркл прибыли поддержать пострадавших от пожара в Калифорнии

Пара прибыла на место трагедии, где сейчас бушуют пожары, уничтожающие дома простых людей и голливудских знаменитостей.

Британский принц Гарри - сын принцессы Дианы и короля Чарльза - живет со своей женой Меган и двумя детьми в Монтесито, недалеко от Санта-Барбары, примерно в 148 километрах от Лос-Анджелеса.

10 января 2025 года герцог и герцогиня Сассекские посетили конференц-центр Пасадены, который в настоящее время служит местом эвакуации жертв лесного пожара Итон, возникшего в соседней Альтадене.

Герцог и герцогиня встретились с жертвами лесных пожаров в Лос-Анджелесе, а также с представителями службы быстрого реагирования, которые были на передовой борьбы с этими разрушающими пожарами.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Пара оделась просто - на Меган была джинсовая рубашка и узкие черные брюки. Также герцогиня надела белые кроссовки и маску на лицо. На руке у Меган можно рассмотреть ее два любимых браслета из золота - культовый Cartier Love и теннисный от Logan Hollowell. Гарри же был в черной футболке и штанах, а также носил кепку и маску.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

На своем сайте они сообщили, что открывают свой дом в Монтесито для эвакуированных, и сделали пожертвования на ликвидацию последствий пожара. Пара пожертвовала пострадавшим одежду, детские вещи и другие предметы первой необходимости.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, что за несколько дней до этого Меган показала в своем новой странице в Instagram редкие фотографии своих детей - принца Арчи и принцессы Лилибет.

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