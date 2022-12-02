Принц Гарри и Меган Маркл снялись в ролике для Invictus Games

Герцог и герцогиня Сассекские снялись в новом промовидео к "Играм непокоренных - 2023". Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте организации.

Принц Гарри и Меган Маркл сошлись лицом к лицу и сыграли в пинг-понг, все это было снято на видео. В черно-белом ролике показано еще несколько игроков, с которыми сражается герцог Сассекский.

В конце видео, когда спортсмены выходят из кадра, там появляется Меган, которая берет в руки ракетку и улыбается мужу.

"Готовы ли вы? Невероятный опыт #InvictusGames становится все ближе, - говорится в подписи к кадрам. - Примите участие, чтобы ощутить силу спорта в восстановлении в Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября 2023 года. Билеты на церемонии открытия и закрытия уже доступны!"

"Игры Непокоренных" 2023 года будут проводиться в шестой раз после игр в Лондоне (2014 г.), Орландо (2016 г.), Торонто (2017 г.), Сиднее (2018 г.) и Гааге (2022 г.). В этом году Гарри и Меган приезжали в Европу, чтобы посетить мероприятие, и следующий год не станет для них исключением.

В 2025 году Invictus Games также вернутся в Северную Америку и пройдут в Ванкувере и Уистлере, в Канаде.

Меган и Гарри на Играх в Гааге / Фото: Associated Press

Напомним, вчера в Сети появился трейлер долгожданного документального фильма Netflix о жизни Меган и Гарри. Он вышел, когда все внимание поклонников британской монархии приковано к первому за много лет американскому турне принца и принцессы Уэльских.

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