Принц Гарри использует принцессу Евгению: какие у них на самом деле отношения

Доктор Энтони Валлерштайнер, председатель одной из благотворительных организаций Сары Фергюсон Street Child, рассказал, что принц Гарри использует общение с принцессой Евгенией в качестве "моста" для общения с королевской семьей.

Не секрет, что остальные родственники практически не общаются с Меган и Гарри, а король Чарльз III и вовсе заявил, что его сын может пообщаться с ним, только записавшись на официальный прием у его секретарей.

Принцесса Евгения, принц Гарри и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

"Я думаю, что эти кузены очень близки, и это хорошо, и я думаю, что Евгения выступает в качестве моста между Гарри и остальными членами семьи, что действительно полезно", - говорит Энтони, пишет express.

Принцесса Евгения неоднократно была замечена с принцем Гарри в Америке, вместе они ходили на футбольный матч в Лос-Анджелесе, также Евгеша с мужем Джеком гостила у Сассекских в их доме в Монтесито и показывала кадры из той поездки.

В 2018 году Гарри и Меган присутствовали на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Associated Press

Именно в тот день Сассекские объявили семье, что ждут первенца. Королевские поклонники тогда негодовали, а Меган критиковали за то, что даже в такой день она попыталась перетянуть внимание на себя. Но на удивление две семьи остались дружны и продолжают дружить даже после того, как Сассекские сложили с себя все королевские полномочия.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

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