Принц Гарри может написать вторую книгу мемуаров: о чем она будет

Эта книга стала самой продаваемой научно-популярной книгой в британской истории. Всего за один день в Великобритании было продано более 400 000 копий.

Теперь эксперты говорят, что Гарри может готовить к выпуску вторую книгу, так называемое продолжение истории, но в более "мягком" виде.

Книга принца Гарри наделала много шума в Британии и окончательно рассорила его с братом Уильямом и отцом Чарльзом. Спустя год герцогу Сассекскому немного удалось "наладить мосты" с отцом, но отношения с принцем Уильямом все такие же плохие.

Ходили слухи, что Гарри может написать вторую книгу после того, как он подпишет крупную денежную сделку с издателями Penguin в 2022 году. Королевский эксперт и писатель Том Куинн считает, что Гарри и Меган обсуждали вторую книгу. Но в ней не будет шокирующих заявлений, как в его первой книге, поскольку пара хочет наладить отношения с королевской семьей. В комментарии Mirror Том сказал:

"Мне сказали, что пара обсуждала написание Гарри еще одной книги. Он не может написать еще одного "Запасного", но он понимает, что написание более "спокойной" книги может даже помочь наладить отношения с его семьей.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Также ранее ходили слухи, что свою книгу может написать и его жена Меган Маркл. Королевский автор Ингрид Сьюард считает, что герцог Сассекский оставит написание мемуаров своей жене. Вот что она говорит:

"Я не думаю, что Гарри готов написать еще одну книгу. Я думаю, что другой книгой, рещающей, будет Меган. Это будет единственный способ заработать деньги".

Тем временем сейчас принц Гарри сосредоточен на будущей поездке в Британию, которая должна состояться в мае. И пока не известно, отправится ли с ним в это путешествие Меган.

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