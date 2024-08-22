Принц Гарри может потерять свое место в очереди на престол: что об этом известно

Положение принца Гарри, как пятого в очереди на престол может оказаться под угрозой из-за его постоянного проживания за пределами Великобритании и отсутствия королевских обязанностей.

Известно, что последние дни лета члены королевской семьи хотят собраться в Балморале, чтобы обсудить и текущее положение дел монархии. Король Чарльз проведет так называемый саммит, где будет главенствовать.

Источники говорят, что этим летом в Балморале могут коснуться не только титулов принца Гарри и Меган Маркл, но и вопроса об исключении принца из линии наследования престола (сейчас Гарри занимает пятое место после Уильяма и троих его детей).

"Порядок престолонаследия может быть изменен законом, если член королевской семьи постоянно проживает за пределами Великобритании и больше не исполняет королевские обязанности", — сказал источник. "Если это произойдет, дети Гарри также могут быть исключены из очереди престолонаследия".

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Роберт Блэкберн, профессор конституционного права в Королевском колледже Лондона, рассказал Express.co.uk, что, хотя проживание за границей не является юридическим препятствием для вступления в должность монарха, принц Гарри все равно может быть исключен из линии престолонаследия на основании акта парламента.

"Как и Эдуард VIII, принц Гарри не желает играть ожидаемую от него роль королевской особы и уехал жить за границу. Вероятно, поэтому принц Гарри согласился бы отказаться от своего места в престолонаследии, если бы по какой-либо причине это стало вопросом, который будет регулироваться в королевских делах", — сказал Блэкберн.

"Единственный возможный сценарий, как я его вижу, заключается в том, что будет подготовлен правительственный законопроект по другому королевскому вопросу, например, поправка к Закону о регентстве, касающаяся правомочных государственных советников, и в то же время будет добавлен пункт, который сам принц Гарри просит исключить его из линии наследования в знак его явного желания отказаться от всех связей с общественной работой монархии и королевской семьи", - говорит эксперт.

Принц Гарри, Меган Маркл с Кейт и Уильямом Уэльскими и королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Произойдет ли это и, как отреагирует герцог Сассекский, который с 2020 года живет с семьей в США, пока вопрос открытый.

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