Принц Гарри на коронации отца: рассматриваем образ герцога Сассекского в костюме от Dior

Герцог Сассекский выбрал для своего появления красивій наряд от французского дома Моды.

Принц Гарри посетил коронацию своего отца, короля Чарльза III, состоявшуюся вчера, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве. На историческое мероприятие он приехал сам, без своей жены Меган Маркл, которая осталась дома из-за того, что не хотела пропускать день рождения их сына – принца Арчи (ему исполнилось 4 года), которое совпало с датой коронации.

Посадили его в третий ряд аббатства рядом с двоюродными сестрами – принцессами Евгенией и Беатрис – и их мужьями.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

На торжественной церемонии Гарри появился в черном костюме-тройке от Модного дома Dior, который для него разработал креативный директор мужской линии бренда Ким Джонс. Его лук состоял из фрака, жилетки, брюк на тон светлее, белой рубашки и серебряного галстука. Обут он был в черные лакированные туфли.

Принц Гарри на коронации / Фото: Getty Images

Свой лук герцог Сассекский дополнил военными орденами в медалях.

Принц Гарри на коронации / Фото: Associated Press

Бренд Dior официально подтвердил, что принц Гарри был одет в их наряд, опубликовав в твиттере соответствующее сообщение с его фото.

"Имеем честь одеть принца Гарри, герцога Сассекского, для коронации короля Чарльза III по индивидуальному дизайну Кима Джонса", — говорится в посте.

Tailoring fit for royalty.



Диор был удостоен того, чтобы dressed принц Harry, дурак Sussex, для коронации King Charles III в хорошем дизайне в Ким Джонс. Селен приезжают на Westminster Abbey, держатся за пределами в лагере-сахаре в его трех-местном зале. pic.twitter.com/rg4r0ER4Ym — Dior (@Dior) May 6, 2023

Напомним, эксперт с языка тела Джуди Джеймс рассказала, что принц Гарри чувствовал в тот момент, когда его отца короновали.

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