Принц Гарри написал личное письмо от имени своей мамы принцессы Дианы: о чем оно

Принц Гарри написал личное письмо от имени своей мамы принцессы Дианы: о чем оно

1 декабря был Всемирный день борьбы со СПИДом.

Принц Гарри написал личное письмо от имени своей матери принцессы Дианы во Всемирный день борьбы со СПИДом.

"Моя мать была бы глубоко признательна за все, за что вы отстаиваете и чего добились. Мы все разделяем эту благодарность, так что спасибо вам", - сказал герцог Сассекский в письме лидерам научного сообщества, пишет журнал People.

37-летний герцог Сассекский призывает мир присоединиться к движению за обеспечение того, чтобы наука о ВИЧ и COVID-19 достигла всех, кто в ней больше всего нуждается.

Гарри написал письмо и озвучил фильм в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом в среду, чтобы привлечь внимание к борьбе с ВИЧ и СПИДом - делу, которое отстаивала его мать принцесса Диана.

"Мы чтим тех, чьи жизни были оборваны, и подтверждаем нашу приверженность научному сообществу, неустанно работающему против этой болезни", - пишет Гарри в письме.

Принц Гарри с мамой Дианой / Associated Press

"Моя мама была бы глубоко признательна за все, за что вы отстаиваете и чего добились. Мы все разделяем эту благодарность, поэтому спасибо вам", - продолжает он.

Принц Гарри дважды публично проходил общественное тестирование на ВИЧ (в том числе вместе с Рианной на Барбадосе в 2016 году), чтобы побудить людей проходить тестирование.

"Поразительно, что сейчас ведущие мировые активисты по борьбе со СПИДом также выступают за справедливость вакцины против COVID-19", - говорится в его письме. "Вакцинация во всем мире - это проверка нашего морального облика, и мы переживаем неудачу, когда дело доходит до глобального равенства в вакцинах. Подобно кризису СПИДа, за последний год мы снова показали, что ценность жизни зависит от того, родились ли вы и/или живете в богатой стране или в развивающейся стране", - говорит принц Гарри.

Принц Гарри / Associated Press

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