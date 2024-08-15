Принц Гарри не приедет на прощание с мужем своей тети Джейн в Лондон: стала известна причина

Герцог Сассекский не будет присутствовать на похоронах своего дяди - Роберта Феллоуза в конце этого месяца из-за опасений по поводу безопасности после того, как проиграл судебный процесс о праве на защиту во время своих визитов в Великобританию.

Лорд Феллоуз, который умер в прошлом месяце, был женат на тете принцев Гарри и Уильяма - леди Джейн, и был шурином принцессы Дианы. Он также работал советником королевы Елизаветы в течение 13 лет.

Новость о его кончине породила предположения, что принц Гарри, возможно, приедет в Великобританию и встретится со своим старшим братом Уильямом, с которым они в ссоре уже несколько лет.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Но, издание Daily Mail, ссылаясь на свои источники пишет, что Гарри не будет присутствовать на мероприятии из-за продолжающейся борьбы с Министерством внутренних дел по поводу решения о прекращении круглосуточной охраны его семьи, финансируемой британскими налогоплательщиками, когда они покинут Великобританию.

Подробности похорон не разглашаются, но, по данным издания, они состоятся в конце месяца в Норфолке. Это будет «очень маленькая» и частная похоронная служба для близких родственников, за которой последует частная поминальная служба для более широкого круга семьи и друзей. Также есть планы на публичную поминальную службу в будущем. Семья Феллоуз попросила не разглашать точные детали богослужений.

Вполне вероятно, что принц Уильям, который также находится в Норфолке этим летом со своей семьей, примет участие в мероприятии. И он, и Гарри поддерживают близкие отношения с семьей своей матери.

Джейн Феллоуз, принц Гарри и Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, Лорд Феллоуз, к слову, был одним из немногих старших придворных, которые помогли убедить королеву Елизавету II вернуться в Лондон из Балморала после смерти принцессы Уэльской Дианы в 1997 году. В 1978 году он женился на старшей сестре принцессы Дианы, леди Джейн Спенсер, а Диана была подружкой невесты на их свадьбе.

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