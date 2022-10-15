Принц Гарри обратился к отцу Чарльзу с просьбой: говорили о титулах для Арчи и Лилибет

Король Чарльз III вот уже месяц как восседает на троне, но вопрос о титулах для детей принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской все еще не решил.

Утверждается, что король обсудил с принцем Гарри вопрос о королевских титулах своих внуков – Арчи и Лилибет - после смерти королевы Елизаветы II . После смерти Ее Величества дети принца Гарри, как внуки новоиспеченного суверена короля Чарльза III, автоматически стали принцем и принцессой.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Издание express сообщает, что Арчи и Лилибет должны также получить к титулам и приставку Их королевских Высочеств. Об этом рассказала королевский редактор Sunday Times Ройя Никка.

"После смерти королевы дети Гарри - Арчи и Лилибет, автоматически стали внуками суверена, Их Королевскими Высочествами, принцем и принцессой. Так что теперь у них это есть, но эти обновления не были внесены на королевский веб-сайт. Там они по-прежнему именуются, как мистер и мисс Маунбеттен-Виндзор", - сказала она.

Однако, стоит отметить, что новые титулы Уильяма и Кейт, принца и принцессы Уэльских, были мгновенно обновлены на сайте и в социальных сетях.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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"Насколько я понимаю, этот вопрос обсуждался с Гарри, когда они с Меган были в Британии. Чарльз сказал: "Что тебе нужно?", а Гарри ответил: "Я бы хотел, чтобы мои дети имели возможность решать судьбу своих титулов, когда они достигают совершеннолетия, это не мое решение делать это за них. И мы можем сделать это, только если мы сохраним титулы", сказал тогда Гарри, считает эксперт.

Номинально у детей Гарри и Меган эти титулы уже есть. Но официально они появятся только после того, как Чарльз выдаст патентные письма и публично обнародует свое решение. Пока что король молчит. И сколько продлится эта пауза не знает никто.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее стало известно, что коронация Чарльза состоится 6 мая 2023 года, как раз в день рождения его внука Арчи.

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