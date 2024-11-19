Принц Гарри оконфузился так же, как и его жена Меган Маркл: что произошло

Герцог Сассекский встретился с учениками начальной школы во время презентации школьной программы Invictus Games 2025 в Seaforth Armory в Канаде.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Во время визита принц Гарри рассказал о своем ежегодном турнире по адаптивным видам спорта для раненых и травмированных военнослужащих. Его визит последовал за неожиданным сольным появлением на финале Кубка Канады всего через несколько дней после того, как его жена Меган Маркл посетила вечеринку в Лос-Анджелесе без мужа.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гарри был одет в серую рубашку, черные узкие джинсы и обут в слиппоны. Во время мероприятия с герцогом произошел точно такой же конфуз, какой уже случался с его женой Меган в 2020 году, когда она с принцем посетили Канада-Хаус в Лондоне в преддверии Нового года. Это произошло за несколько дней до того, как Сассекские объявили, что складывают с себя полномочия членов королевской семьи, которые работают на корону.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

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