Принц Гарри оплакивает смерть друга, погибшего в битве за Украину

Стало известно, что член его семьи Invictus Games Сергей Караиван погиб во время вторжения России в Украину.
Фонд Invictus Games подтвердил трагическую новость в Твиттере в среду днем, сославшись на пресс-релиз на своем веб-сайте.
"С сожалением фонд Invictus Games может сообщить, что член украинского сообщества Invictus Games погиб во время российского вторжения в Украину. Сергей Караиван, бывший участник испытаний Invictus Games и Warrior Games для сборной Украины, погиб в бою 13 марта 2022 года, и мы мысленно обращаемся к его семье, друзьям и всему сообществу.
Serhii Karaivan, the participant of the national selection for Invictus Games, has died in the war for Ukrainian independence.— Invictus Games UA (@invictusgamesua) March 15, 2022
He got the first wound in 2014. He was fighting till the last breath.
Blessed memory of Serhii! #StopPutin #StopPutinNOW #StopRussia #CloseTheSky pic.twitter.com/B5AplVgFKf
"Менеджер украинской команды Invictus Games Оксана поделилась с нами тем, что было тяжело узнать о смерти Сергея, поскольку боевые действия продолжаются. Когда мы победим, мы будем вспоминать его жизнь, говорить о нем, его чувстве юмора, профессионализме, патриотизме и спортивных достижениях. И мы будем обниматься, и плакать, и смеяться, потому что воспоминания о нем приносят радость и счастье. Пожалуйста, не думайте о нем как о мученике, ему это не понравится. Думайте о нем как о знаменитом члене сообщества Invictus Games, герое и защитнике украинского народа", - говорит Оксана".
Мы знаем, что многие из участников Invictus Games наряду с персоналом и руководством команды снова записались служить, многие из них уже получили травмы, полученные в конфликте с Россией с 2014 года. Фонд Invictus Games предложил поддержку, но как команда они решил остаться и служить", - говорится в заявлении.
Принц Гарри организовал Invictus Games в 2014 году.
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