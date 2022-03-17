Принц Гарри оплакивает смерть друга, погибшего в битве за Украину

Стало известно, что член его семьи Invictus Games Сергей Караиван погиб во время вторжения России в Украину.

Фонд Invictus Games подтвердил трагическую новость в Твиттере в среду днем, сославшись на пресс-релиз на своем веб-сайте.

"С сожалением фонд Invictus Games может сообщить, что член украинского сообщества Invictus Games погиб во время российского вторжения в Украину. Сергей Караиван, бывший участник испытаний Invictus Games и Warrior Games для сборной Украины, погиб в бою 13 марта 2022 года, и мы мысленно обращаемся к его семье, друзьям и всему сообществу.

Serhii Karaivan, the participant of the national selection for Invictus Games, has died in the war for Ukrainian independence.



He got the first wound in 2014. He was fighting till the last breath.



Blessed memory of Serhii! #StopPutin #StopPutinNOW #StopRussia #CloseTheSky pic.twitter.com/B5AplVgFKf — Invictus Games UA (@invictusgamesua) March 15, 2022

"Менеджер украинской команды Invictus Games Оксана поделилась с нами тем, что было тяжело узнать о смерти Сергея, поскольку боевые действия продолжаются. Когда мы победим, мы будем вспоминать его жизнь, говорить о нем, его чувстве юмора, профессионализме, патриотизме и спортивных достижениях. И мы будем обниматься, и плакать, и смеяться, потому что воспоминания о нем приносят радость и счастье. Пожалуйста, не думайте о нем как о мученике, ему это не понравится. Думайте о нем как о знаменитом члене сообщества Invictus Games, герое и защитнике украинского народа", - говорит Оксана".

Мы знаем, что многие из участников Invictus Games наряду с персоналом и руководством команды снова записались служить, многие из них уже получили травмы, полученные в конфликте с Россией с 2014 года. Фонд Invictus Games предложил поддержку, но как команда они решил остаться и служить", - говорится в заявлении.

Принц Гарри организовал Invictus Games в 2014 году.

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