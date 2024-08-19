Принц Гарри отказался от щедрого предложения короля Чарльза III: о чем шла речь

Герцог Сассекский отметил в мае десятую годовщину "Игр непокоренных" и приезжал на специальную службу в Лондон, которая прошла в соборе Святого Павле – месте, где венчались его родители Чарльз и Диана.
Сообщается, что накануне этой поездки король Чарльз предложил своему сыну остановиться в апартаментах Букингемского дворца, так как из Фрогморт-коттеджа Гарри и Меган попросили выселиться ранее. Но, издание Hello! со ссылкой на The Times сообщает, что принц отклонил приглашение отца остановиться в королевской резиденции и выбрал отель.
Во время этого визита Чарльз не смог встретиться с сыном, хотя известно, что принц Гарри очень хотел этой встречи. Монарх сослался на загруженный график работы, однако инсайдеры из дворца говорят, что это супруга Чарльза королева Камилла не желает, чтобы его младший сын беспокоил отца во время лечения от рака.
Напомним, последняя встреча Гарри с Чарльзом состоялась в феврале 2024 года после объявления о том, что у короля диагностирован рак. Тогда принц экстренно прилетел в Лондон на встречу с Чарльзом в Кларенс-хаусе и, говорят, король был недоволен таким поспешным и не запланированным заранее визитом сына.
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