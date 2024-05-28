Принц Гарри отказался присутствовать на свадьбе друга из-за принца Уильяма: в чем причина

Известно, что принц Гарри отклонил приглашение на свадьбу своего близкого друга - герцога Вестминстерского, Хью Гросвенора, так как на эту же свадьбу приглашен его старший брат Уильям с женой Кэтрин.

Королевский писатель Том Куинн заявил, что Гарри отклонил приглашение на свадьбу, чтобы не видеться с Уильямом.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

"Хью — хороший друг обоих королевских братьев, а это значит, что принц Уэльский также может присутствовать на церемонии. Решение Гарри не присутствовать на свадьбе своего старого друга Хью Гросвенора, вероятно, было неизбежным, когда он понял, что его брат будет там", - цитирует слова эксперта издание express.co.uk.

Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский / Фото: Getty Images

Очевидно, для Гарри болезненно появляться на мероприятиях, где должен присутствовать и его старший брат, с которым принц когда-то был близок. Хотя также известно, что герцог Сассекский огорчен тем, что может потерять всех своих друзей со времен учебы в Итоне и службы в армии.

Говорят, первоначально Гарри планировал посетить свадьбу, но, когда узнал, что Уильям возьмет на себя ведущую роль, решил, что не хочет быть снова "вторым номером". На свадьбу он должен был приехать вместе с женой Меган.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

"Гарри в детстве был очень близок с Хью, поэтому все думали, что главную роль возьмет на себя он, а не Уильям", - говорит эксперт.

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