Принц Гарри отложил визит в Лондон: стали известны подробности

Герцог Сассекский должен был вернуться в Великобританию для участия в деле против News Group Newspapers в суде, но не смог это сделать.

Стало известно, что сын короля Чарльза не поехал в Лондон на первый день судебного разбирательства против News Group Newspapers (NGN), издателя The Sun, который, по словам Гарри, на протяжении многих лет использовал неэтичные и незаконные методы для сбора информации о нем.

Первое судебное заседание состоялось 21 января, сообщается, что Гарри даст показания в суде в феврале.

Судебный процесс Гарри против News Group Newspapers (NGN) сосредоточен на обвинениях в незаконном сборе информации журналистами и частными детективами. NGN отрицает какие-либо правонарушения, пишет express.co.uk.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Известно, что судебный процесс будет длиться семь недель. По какой причине герцог пропустил первое заседание, не сообщается, но, вероятно, это связано с его безопасностью.

Ранее сообщалось, что герцогу будет предоставлена "ограниченная полицейская защита от столичной полиции" во время слушаний, но, по всей видимости, эта информация не нашла своего подтверждения.

В Лондон принц Гарри отправится один. Его супруга Меган Маркл останется с детьми в США. Последний раз Меган была в Британии в 2022 году на прощании с королевой Елизаветой II.

Меган и Гарри на Рождество в Сандрингеме с королевской семьей / Фото: Associated Press

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