Принц Гарри отправится в Нью-Йорк, но Меган не поедет с ним: что об этом известно

В следующем месяце принц Гарри отправится в Нью-Йорк, чтобы принять участие в дело, близкому его сердцу.

Инсайдеры сообщают, что Меган Маркл решила отойти в этот раз в сторону и позволить Гарри сосредоточиться на делах, которые ближе его сердцу.

"Меган не обязательно посещать каждое мероприятие с мужем. Если она пропускает мероприятие, это не значит, что между ними что-то не так. Она рада, что Гарри пойдет на это мероприятие один, чтобы пролить свет на то, что для него действительно важно", - говорит инсайдер, цитирует его слова журнал ok!.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцог Сассекский посетит Нью-Йорк во время Недели климата и встречм Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Принц прибудет, чтобы продвигать ряд своих патронажных и филантропических инициатив. А также Гарри будет присутствовать на мероприятии, посвященном 25-летию благотворительной премии Diana Awards, вручение которой пройдет через несколько недель после 27-й годовщины смерти принцессы Дианы.

"На 25-й год существования премия "Диана" с радостью возглавит мероприятие принц Гарри, герцог Сассекский, в Нью-Йорке в сентябре этого года. Мероприятие будет посвящено молодым людям и их взглядам на самые важные проблемы, с которыми сталкивается их поколение сегодня", - говорится в сообщении премии в соцсети X.

"In our 25th year, The Diana Award is delighted to be leading an event with Prince Harry, The Duke of Sussex in New York this September. The event will be driven by young people and their insights on the biggest issues facing their generation today." - Dr Tessy Ojo CBE @Ttall pic.twitter.com/od6tldLdUA — The Diana Award (@DianaAward) August 28, 2024

Несмотря на разногласия, Уильям и Гарри оба продолжают поддерживать премию "Диана". В июле 2023 года братья появились в отдельных видеороликах для ежегодной церемонии чествования молодых деятелей перемен.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Также Гарри планирует продвигать работу фонда The Archewell Foundation, некоммерческой организации, которую он основал вместе со своей женой Меган Маркл.

Предстоящая поездка герцога Сассекского, отметим, может совпасть с другим мероприятием, которое состоится в Большом яблоке в честь премии принца Уильяма Earthshot Prize. 24 сентября всемирная экологическая премия принца Уэльского и благотворительная организация Bloomberg Philanthropies совместно проведут третий ежегодный саммит инноваций Earthshot Prize в отеле Plaza.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

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