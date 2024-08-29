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Принц Гарри отправится в Нью-Йорк, но Меган не поедет с ним: что об этом известно

Принц Гарри отправится в Нью-Йорк, но Меган не поедет с ним: что об этом известно

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В следующем месяце принц Гарри отправится в Нью-Йорк, чтобы принять участие в дело, близкому его сердцу.

Инсайдеры сообщают, что Меган Маркл решила отойти в этот раз в сторону и позволить Гарри сосредоточиться на делах, которые ближе его сердцу.

"Меган не обязательно посещать каждое мероприятие с мужем. Если она пропускает мероприятие, это не значит, что между ними что-то не так. Она рада, что Гарри пойдет на это мероприятие один, чтобы пролить свет на то, что для него действительно важно", - говорит инсайдер, цитирует его слова журнал ok!.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Герцог Сассекский посетит Нью-Йорк во время Недели климата и встречм Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Принц прибудет, чтобы продвигать ряд своих патронажных и филантропических инициатив. А также Гарри будет присутствовать на мероприятии, посвященном 25-летию благотворительной премии Diana Awards, вручение которой пройдет через несколько недель после 27-й годовщины смерти принцессы Дианы.

"На 25-й год существования премия "Диана" с радостью возглавит мероприятие принц Гарри, герцог Сассекский, в Нью-Йорке в сентябре этого года. Мероприятие будет посвящено молодым людям и их взглядам на самые важные проблемы, с которыми сталкивается их поколение сегодня", - говорится в сообщении премии в соцсети X.

Несмотря на разногласия, Уильям и Гарри оба продолжают поддерживать премию "Диана". В июле 2023 года братья появились в отдельных видеороликах для ежегодной церемонии чествования молодых деятелей перемен.

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press
Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Также Гарри планирует продвигать работу фонда The Archewell Foundation, некоммерческой организации, которую он основал вместе со своей женой Меган Маркл.

Предстоящая поездка герцога Сассекского, отметим, может совпасть с другим мероприятием, которое состоится в Большом яблоке в честь премии принца Уильяма Earthshot Prize. 24 сентября всемирная экологическая премия принца Уэльского и благотворительная организация Bloomberg Philanthropies совместно проведут третий ежегодный саммит инноваций Earthshot Prize в отеле Plaza.

Принц Уильям / © Getty Images
Принц Уильям / Фото: Getty Images

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