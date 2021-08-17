Принц Гарри отреагировал на захват Афганистана талибами

Принц Гарри выступил с заявлением перед военными ветеранами на фоне захвата Афганистана боевиками движения "Талибан".

Принц Гарри дважды отправлялся в Афганистан за 10 лет службы в британской армии. В совместном заявлении с Домиником Ридом, генеральным директором Harry's Invictus Games, герцог Сассекский призвал ветеранов вооруженных сил искать поддержки друг у друга, поскольку ситуация продолжает накаляться, пишет People.

"То, что происходит в Афганистане, находит отклик у международного сообщества Invictus" , - говорится в их совместном заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Invictus Games Foundation. "Многие участвующие страны и участники в семье Invictus Games связаны общим опытом службы в Афганистане в течение последних двух десятилетий, и в течение нескольких лет мы выступали вместе с командой Invictus Games Team в Афганистане. Мы призываем всех в сети Invictus - и более широкое военное сообщество - обращаться друг к другу и предлагать поддержку друг другу", - говорится в заявлении.

On behalf of the @weareinvictus community on the unfolding events in Afghanistan: pic.twitter.com/djvQnWxekP — Invictus Games Foundation (@WeAreInvictus) August 16, 2021

Напомним, принц Гарри служил в британской армии 10 лет и дважды отправлялся в Афганистан. Он основал Invictus Games в 2014 году, чтобы использовать силу спорта, как вдохновение для тех, кто нуждается в поддержке и реабилитации.

Принц Гарри / Associated Press

Напомним, захватив несколько других городов в Афганистане, талибы вошли в столицу Кабул в воскресенье, что спровоцировало крах правительства, поскольку президент Ашраф Гани покинул страну. Захват привел к страху и хаосу, поскольку тысячи людей пытаются выехать из страны.

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