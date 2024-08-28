Принц Гарри перевыпускает свои мемуары: стоит ли волноваться его королевским родственникам

Издатель объявил, что книга не будет переиздаваться в твердом переплете, что является несколько необычным шагом для международного бестселлера. Также известно, что Гарри решил не добавлять откровений в новое издание книги, и это может быть воспринято публикой, как попытка попытаться сгладить семейные разногласия, пишет Daily Mail.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

Однако также известно, что выпуск книги в октябре совпадет с громким выступлением короля Чарльза на встрече глав правительств стран Содружества наций в Самоа, которую он посетил впервые после восшествия на престол и возглавления этой всемирной организации. Встреча пройдет с 21 по 25 октября, а 22 октября книга Гарри в мягкой обложке будет опубликована в США, а два дня спустя — в Великобритании.

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Букингемский дворец еще в июле объявил, что монарх планирует посетить церемонию, несмотря на продолжающееся лечение рака, в рамках осеннего турне в октябре, которое также охватит Австралию.

Мемуары принца Гарри "Запасной" / Фото: Associated Press

Переиздание "Запасного" также вновь вызовет волну сенсационных заявлений принца против его отчужденной семьи. Издательство Penguin Random House вчера объявило, что новое издание "Запасного" будет издаваться на 16 языках по всему миру. Обложка книги будет такой же, как и у издания в твердом переплете, и будет иметь новый дизайн, однако содержание книги останется неизменным.

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