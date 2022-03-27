Принц Гарри поблагодарил работников Halo Trust в Украине за спасение жизней во время войны

Принц Гарри поблагодарил работников Halo Trust в Украине за спасение жизней во время войны

Принц Гарри уже не в первый раз поблагодарил работников Halo Trust в Украине за то, что они помогают спасать жизни во время войны.

37-летний герцог Сассекский присоединился на днях по видеосвязи с организацией и пообщался с двумя членами команды Halo Trust в Украине.

"Как прошли последние пару недель? — спросил он их. За последние две недели жизнь перевернулась с ног на голову, — сказала Марина. "Иногда мне кажется, что это просто кошмар, и я скоро проснусь".

"Ребята, вы спасаете жизни каждый божий день. Я имею в виду, я знаю, что вы являетесь частью Halo, так что это именно то, ради чего вы здесь", - сказал Гарри. "И я знаю, что вы продолжите работу, в которой так отчаянно нуждается Halo, ваши семьи и ваша страна".

“We don’t know what will happen tomorrow, but right now we are here.” – Maryna



Our team on the ground in Ukraine told Prince Harry how, although they have had to flee their homes, they don't want to leave their country.



️ https://t.co/lw4qZ8PgXD pic.twitter.com/73YU2kn9lX — The HALO Trust (@TheHALOTrust) March 25, 2022

Затем Гарри спросил, как другие люди могут помочь народу Украины, сказав: "Столько людей смотрят, чувствуя себя совершенно беспомощными".

Олеся ответила, что "распространение сообщений о безопасности поможет", сказав Гарри, что "чем больше людей увидят их, тем больше людей останутся в безопасности", - пишет People. Она добавила: "Вы также можете сделать пожертвование, чтобы помочь нашей организации. Это также абсолютно возможно".

Как сообщает сайт Halo Trust, организация работает в Украине с 2016 года, где проводят "спасательные операции по разминированию".

Работа Halo в Украине включает в себя "обучение детей в бомбоубежищах тому, как оставаться в безопасности от смертоносных взрывчатых веществ, раздачу жизненно важных медикаментов и использование наших машин скорой помощи и специально обученных травматологов для удовлетворения потребностей гражданского населения", — говорится на их веб-сайте.

Звонок принца Гарри в Halo Trust прозвучал на фоне продолжающейся атаки России в Украине. Войска РФ начали крупномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года и продолжается уже больше месяца.

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