Принц Гарри почтил память своей бабушки Елизаветы II: папарацци сделали фото

Принц Гарри вчера посещал церемонию вручения наград WellChild Awards 2023 в клубе Hurlingham Club в Лондоне. А сегодня почтил память покойной бабушки – королевы Елизаветы II – которая умерла ровно год.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принца запечатлели на выходе из часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, месте последнего упокоения королевы Елизаветы II. Фото опубликовало издание Daily Mail.

В Британию Гарри приехал один без своей супруги Меган Маркл. Она осталась дома с детьми.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Отметим, члены королевской семьи отмечают этот день в разных местах Великобритании. Король Чарльз и королева Камилла посетили частную церковную службу в церкви Крати Кирк, недалеко от замка Балморал, а принц и принцесса Уэльские приехали в собор Святого Давида в Уэльс на короткую службу.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

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