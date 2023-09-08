Принц Гарри почтил память своей бабушки Елизаветы II: папарацци сделали фото

Герцог Сассекский сейчас находится в Британии.
Принц Гарри вчера посещал церемонию вручения наград WellChild Awards 2023 в клубе Hurlingham Club в Лондоне. А сегодня почтил память покойной бабушки – королевы Елизаветы II – которая умерла ровно год.
Принца запечатлели на выходе из часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, месте последнего упокоения королевы Елизаветы II. Фото опубликовало издание Daily Mail.
В Британию Гарри приехал один без своей супруги Меган Маркл. Она осталась дома с детьми.
Отметим, члены королевской семьи отмечают этот день в разных местах Великобритании. Король Чарльз и королева Камилла посетили частную церковную службу в церкви Крати Кирк, недалеко от замка Балморал, а принц и принцесса Уэльские приехали в собор Святого Давида в Уэльс на короткую службу.
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