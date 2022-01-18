Принц Гарри подал в суд на правительство королевы: стало известно, что об этом думает Елизавета II

Принц Гарри подал в суд на правительство королевы: стало известно, что об этом думает Елизавета II

Недавно мы писали, что принц Гарри хочет вернуть себе право на полицейскую охрану во время визитов его семьи в Великобританию и сам готов за это платить.

Принц Гарри подал иск о судебном пересмотре решения Министерства внутренних дел, которое ранее запрещало ему лично оплачивать полицейскую охрану его семьи во время пребывания в Великобритании.

Как сообщает The Sun, королева Елизавета II не будет помогать внуку в этом вопросе. Как сообщает королевский источник: "Это не вопрос Ее Величества, это дело правительства Ее Величества. Тот, кто получает защиту, - это не подарок, который королева может решить отдать или отнять".

Королева Елизавета II / Getty Images

Другой источник говорит: "Его требования безопасности в Великобритании не обсуждались открыто и широко в семье, потому что два года назад считалось, что с этим разобрались". Напомним, в 2020 году Гарри и Меган решили уйти из королевской семьи и сложить свои обязанности.

Очевидно, что эта "битва" между внуком Елизаветы II и правительством – последнее во что бы хотела ввязываться монарх. Нынче королеве и так непросто, особенно на волне скандала с ее средним сыном принцем Эндрю, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Королева Елизавета II и принц Гарри / Getty Images

А вот что говорит законный представитель герцога Сассекского:

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"Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении, на всю жизнь. Он остается шестым в очереди на престол, дважды отбывал боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась хорошо задокументированным неонацистским и экстремистским угрозам. Хотя его роль в учреждении изменилась, его профиль как члена королевской семьи не изменился. Герцог и герцогиня Сассекские лично финансируют частную команду охраны для своей семьи, но она не может воспроизвести необходимую защиту полиции, необходимую во время пребывания в Великобритании. При отсутствии такой защиты принц Гарри и его семья не могут вернуться в свой дом", - говорится в заявлении.

Меган и Гарри / Getty Images

Таким образом приезд принца Гарри и его семьи на платиновый юбилей королевы может оказаться под большим вопросом.

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