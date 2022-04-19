Принц Гарри похвалил сборную Украины на Invictus Games и отметил мужество нашей команды

Принц Гарри хвалит экстраординарные усилия сборной Украины на "Играх непобежденных".

Гарри все еще остается на Invictus Games в Гааге в то время, как его супруга Меган Маркл вчера улетела домой в Лос-Анджелес.

Герцог Сассекский дал интервью BBC News, в котором отметил мужество украинской команды. "Я думаю, что люди должны помнить или, возможно, даже они еще не знают, что подавляющее большинство украинской команды служило в той или иной форме до недавнего времени. Они сняли форму, надели командную форму, и вместе с тренером приехали сюда, поспали пару дней, попытались разгрузиться, а потом сразу втянулись в работу", - сказал принц о решении сборной Украины временно уйти от борьбы с продолжающимся вторжением России в Украину, чтобы принять участие в этом мероприятии. - "Потом они должны вернуться", - сказал Гарри о том, что ждет украинских спортсменов после завершения игр в пятницу.

Prince Harry hails 'extraordinary' Ukraine Invictus team https://t.co/f2xefKn0if — BBC News (UK) (@BBCNews) April 18, 2022

Помимо его личной связи с играми обстоятельства, связанные с участием сборной Украины в 2022 году, имеют особое значение для Гарри и всех других вовлеченных ветеранов вооруженных сил.

"Когда ты видишь их, говоришь с ними и видишь в их глазах опыт и вещи, которые они видели только за последние несколько недель, это действительно тяжело. Но они пришли с благословения своего президента, и я не думаю, что эти игры могли бы быть такими, как сейчас, без сборной Украины".

Меган и Гарри на Играх / Associated Press

Принц также вспомнил тех украинских спортсменов, которые погибли в боях в Украине. "Команда потеряла четырех членов своего сообщества, и один из них был их инструктором по стрельбе из лука, которого здесь нет. Он не выжил. Был убит в бою", - сказал герцог Сассекский.

Напомним, в течение двух дней соревнований (17-18 апреля) украинская сборная Invictus Games завоевала 9 медалей - по три золотых, серебряных и бронзовых.

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