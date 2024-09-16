Принц Гарри получил огромное наследство от прабабушки: о какой сумме идет речь

Принц Гарри в день своего 40-летия унаследовал крупную сумму денег от своей покойной прабабушки королевы-матери Елизаветы.
15 сентября, когда Гарри исполнилось 40 лет, он получил право на получение от 7 до 8 миллионов фунтов стерлингов (около 9 миллионов долалров), которое ему оставила покойная прабабушка.
Королева-мать создала трастовый фонд с предполагаемой суммой в 19 миллионов фунтов в 1994 году в качестве способа предоставления не облагаемой налогом единовременной суммы всем своим правнукам. Елизавете было 94 года на момент создания этого фонда. Деньги должны были быть распределены между ее молодыми родственниками с первым платежом в их 21-й день рождения и вторым платежом по достижении ими 40-летнего возраста.
Считается, что королева-мать оставила своему внуку принцу Гарри большую сумму, чем получил в день своего 40-летия его старший брат принц Уильям, пишет express.co.uk. Все потому, что, став принцем Уэльским (после восшествия на престол короля Чарльза) принц Уильям получил состояние герцогства Корнуолла, чего не получил бы Гарри.
Ранее мы писали, что принц Уильям обеспокоен такой суммой наследства для своего брата. А эксперты уверенны, что королева Елизавета исключила бы правнука из наследства, если бы знала, какие проблемы Гарри доставит семье.
К слову, напомним, что семья в этом году впервые за несколько лет поздравила Гарри публично с днем рождения.
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