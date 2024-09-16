Принц Гарри получил огромное наследство от прабабушки: о какой сумме идет речь

Принц Гарри в день своего 40-летия унаследовал крупную сумму денег от своей покойной прабабушки королевы-матери Елизаветы.

15 сентября, когда Гарри исполнилось 40 лет, он получил право на получение от 7 до 8 миллионов фунтов стерлингов (около 9 миллионов долалров), которое ему оставила покойная прабабушка.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Королева-мать создала трастовый фонд с предполагаемой суммой в 19 миллионов фунтов в 1994 году в качестве способа предоставления не облагаемой налогом единовременной суммы всем своим правнукам. Елизавете было 94 года на момент создания этого фонда. Деньги должны были быть распределены между ее молодыми родственниками с первым платежом в их 21-й день рождения и вторым платежом по достижении ими 40-летнего возраста.

Принцы Уильям и Гарри с королевой-матерью Елизаветой и принцем Чарльзом / Фото: Getty Images

Считается, что королева-мать оставила своему внуку принцу Гарри большую сумму, чем получил в день своего 40-летия его старший брат принц Уильям, пишет express.co.uk. Все потому, что, став принцем Уэльским (после восшествия на престол короля Чарльза) принц Уильям получил состояние герцогства Корнуолла, чего не получил бы Гарри.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Ранее мы писали, что принц Уильям обеспокоен такой суммой наследства для своего брата. А эксперты уверенны, что королева Елизавета исключила бы правнука из наследства, если бы знала, какие проблемы Гарри доставит семье.

К слову, напомним, что семья в этом году впервые за несколько лет поздравила Гарри публично с днем рождения.

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