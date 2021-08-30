Принц Гарри попался: внука королевы Елизаветы II обвиняют в лицемерии

Все дело в том, что герцог Сассекский в своих публичных выступлениях часто говорит о проблеме изменения климата, но сам ровным счетом не делает ничего для того, чтобы не усугублять и без того большую проблему.

Недавно принц Гарри принял участие в благотворительном матче с поло, чтобы поучаствовать в нем, герцог Сассекский сел на частный самолет (как пишет The Sun самолет принадлежит другу Гарри и одному из игроков в поло) и был запечатлен, когда приземлился в Санта-Барбаре, где находится их с Меган дом.

Гарри совершил полет всего через несколько месяцев после того, как прочитал миру лекцию об изменении климата. Без зазрения совести Гарри поднялся на борт 20-местного самолета стоимостью 45 миллионов фунтов стерлингов, когда возвращался с матча по поло в Аспене, штат Колорадо, чтобы отправится в свой особняк в Санта-Барбаре. Предполагается, что самолет Gulfstream принадлежит одному из приятелей Гарри по поло, американскому бизнесмену Марку Ганци.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Королевский писатель Том Куинн высказался по этому поводу так: "Это кажется чрезвычайно лицемерным, учитывая все его разговоры об изменении климата. Гарри, кажется, считает себя человеком, который руководит остальным миром, и его собственное поведение не имеет значения. Это огромное пятно на его репутации", - говорит Том.

Герцог неоднократно подвергался критике за использование частных рейсов, в 2019 году они с Мега совершили шесть из десяти перелетов туда и обратно на частных самолетах с момента свадьбы в 2018 году. При этом Гарри продолжал убеждать весь мир в том, что он заботится об окружающей среде.

В беседе с Опрой Уинфри для съемок сериала Apple + TV, Гарри сказал: "Я еще больше верю, что изменение климата и психическое здоровье - две из самых насущных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня". Но это ли не лукавство?

Принц Гарри и Опра Уинфри / Associated Press

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