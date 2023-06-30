Принц Гарри потерял важную роль после унизительного выселения из Фрогмор-коттеджа

На днях стало официально известно, что герцог и герцогиня Сассекские навсегда покинули Фрогмор-коттедж, который был подарен им после свадьбы в 2018 году королевой Елизаветой II.

Но с потерей жилья в Британии герцог Сассекский потерял еще одну важную роль, о которой рассказали эксперты.

Отсутствие дома в этой стране означает, что Гарри не может действовать в качестве государственного советника, если король Чарльз III больше не сможет исполнять свои обязанности, как монарх, пишет express. Крайний срок, когда вещи Меган и Гарри должны были быть вывезены из коттеджа, – 30 июня.

Королевский комментатор Ричард Фитцуильямс говорит: "Потеря дома в Великобритании без замены — это огромная проблема. Наиболее важным аспектом для Гарри является то, что это означает, что он больше не может действовать в качестве государственного советника. Это чрезвычайно важно, потому что теоретически он имел право, в случае недееспособности короля, сделать это. "Хотя он больше не является действующим членом королевской семьи, у него все еще было это право — и, не имея резиденции в Великобритании, он упустил эту возможность", - говорит эксперт.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, государственные советники обычно состоят из четырех следующих в очереди на престол членов королевской семьи старше 21 года и супруги монарха. Сегодня это королева Камилла, принц Уильям, принц Гарри, принц Эндрю и принцесса Беатрис, хотя в прошлом году Чарльз предложил добавить в список других своих братьев и сестер, принцессу Анну и принца Эдварда.

Ранее сообщалось, что король Чарльз предложил Меган и Гарри альтернативное жилье в Лондоне, но официального подтверждения эта информация пока что не получила.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

А совсем недавно принц Гарри останавливался во Фрогморе, когда вернулся в Лондон с трехдневным визитом в рамках судебного дела.

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