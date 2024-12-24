Принц Гарри позаимствовал у королевской семьи одну традицию на Рождество: что это

Герцог и герцогиня Сассекские хоть и давно покинули королевскую семью, они продолжают следовать одной интересной традиции, у которой немецкие корни.

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри рассказал о том, что они с Меган придерживаются традиции открывать подарки не на Рождество, а в канун праздника.

"Это был канун Рождества. Мы общались по FaceTime с несколькими друзьями, в том числе с несколькими в Британии. Мы наблюдали, как Арчи бегает вокруг елки. И мы открывали подарки. Соблюдая традицию семьи Виндзоров", - писал Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Напомним, что королевская семья собирается на Рождество в Сандрингеме и накануне праздника за ужином открывает подарки. Как правило, принято дарить какие-то смешные мелочи, которые не ценны материально, но несут какой-то смысл. Принцесса Анна, например, однажды подарила своему брату Чарльзу сиденье для унитаза, именуемое троном, как бы намекая, что он будет восседать на троне.

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