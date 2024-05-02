Принц Гарри предал Уильяма и Кейт: что сделал герцог Сассекский

На следующей неделе принц Гарри отправится в Великобританию на службу в честь 10-летия "Игр непокоренных", но с братом Уильямом и невесткой Кейт он вряд ли встретится.

Друг Уэльских рассказал журналистам, что Кейт и Уильям "чувствовали себя предаными" из-за заявлений, сделанных в мемуарах Гарри "Запасной".

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

"Обе стороны теперь ясно понимают позицию друг друга. Уильям и Кэтрин почувствовали себя полностью предаными мемуарами Гарри. Они не разговаривают с Гарри и Меган, и они определенно не собираются начинать, когда Кэтрин наиболее уязвима", - говорится в сообщении, которое цитирует издание express.co.uk.

Ранее сообщалось, что принц Гарри лично обратился к принцессе после того, как ей поставили диагноз рак. Но результаты этого обращения не сообщались широкой публике.

Принц Гарри с Кейт и Уильямом Уэльскими / Фото: Associated Press

Предполагается, что принц и принцесса Уэльские смирились с тем, что таких отношений, как были раньше с Гарри и Меган больше не будет и пошли дальше. Но также считается, что принц Уильям уважает желание своего отца короля Чарльза помириться с Сассекскими и чаще видеть своих младших внуков.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Напомним, ранее сообщалось, что король пригласил Гарри с его семьей провести летние каникулы в Балморале.

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