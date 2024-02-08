Принц Гарри пробыл в Лондоне всего 24 часа: герцога Сассекского запечатлели в аэропорту

Принц Гарри пробыл в Великобритании лишь 24 часа и уже вернулся домой в Калифорнию.

Герцог Сассекский экстренно прилетал в Лондон после известия о том, что у его отца короля Чарльза III нашли рак. Принц Гарри прибыл в Кларенс-хаус, где в течении 45 минут общался со своим отцом. После Гарри провел ночь в отеле и на следующий день отправился обратно в Америку.

Во время визита в Британию Гарри не встретился со своим старшим братом Уильямом, который, кстати, вчера вернулся к исполнению своих королевских обязанностей после трехнедельного отпуска, который брал в связи с тем, что его жене Кейт сделали операцию.

Король Чарльз III со своими сыновьями принцами Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Вчера принца Гарри видели в аэропорту Хитроу. Чтобы увидеться с отцом Гарри пролетел более 8000 км из Лос-Анджелеса в Лондон. Это была их первая официальная личная встреча после похорон покойной королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

В мае 2023 года герцог Сассекский действительно присутствовал на коронации Чарльза в Вестминстерском аббатстве, но лично с королем ему тогда пообщаться не удалось.

Снимки с аэропорта опубликовало издание Daily Mail. Была надежда, что это будет шанс для братьев спасти свои натянутые отношения, как того очень желает сам король Чарльз, но, похоже, оттепель пока что не произошла.

Напомним, принц Уильям уже вернулся к исполнению своих королевских обязанностей и на одном из недавних мероприятий с ним произошла конфузная ситуация.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

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