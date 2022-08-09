Принц Гарри продолжает поддерживать Украину: история, которая трогает до глубины души

Принц Гарри и герцогиня Меган с первых дней войны, развязанной Россией в Украине, поддерживают нашу страну. Сообщается, что герцог Сассекский лично позвонил по телефону украинскому парамедику и волонтеру Юлии Паевской, чтобы поддержать ее после того, как "Тайра" была освобождена из российского плена.

Юлия Паевская должна была участвовать в Invictus Games-2022 в составе сборной Украины, которые прошли в апреле 2022 года в Нидерландах. Но не смогла, так как в стране началась война, а сама парамедик попала в плен российских военных. Когда ей чудом удалось вернуться домой, Юлии позвонил герцог Сассекский. Это произошло после того, как ее освободили из плена в июне 2022 года.

Юлия служила фельдшером-добровольцем, когда в марте была захвачена российскими войсками. Ее удерживали и пытали в течение трех месяцев, прежде чем она была освобождена в рамках обмена пленными. Через неделю после освобождения Паевской позвонил принц Гарри. В интервью The Telegraph "Тайра" рассказала, как внук королевы Елизаветы II вдохновил ее продолжать бороться.

"Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас", - сказала 53-летняя Паевская, добавив, что "семья Invictus Games всегда заботится о своих членах".

Юлия Паевская на подготовке к Invictus Games в феврале 2021 года / Фото: Getty Images

Паевская описала свое заключение, рассказав изданию, что ее поместили в одиночную камеру и давали всего полстакана воды каждый день. Позже ее перевели в маленькую камеру, в которой содержалось более 20 женщин, где она подвергалась избиениям и пыткам электричеством. Россияне также сказали заключенным, что "все давно забыли об Украине" и "лучше всего будет покончить жизнь самоубийством, потому что меня все равно убьют, - сказала Паевская. - У меня не было причин думать, что я выберусь, потому что они были полны решимости застрелить меня. Но я почему-то знала, я верила, что выживу".

В преддверии вторжения России в Украину Паевская тренировалась, чтобы принять участие в "Играх непокоренных" в соревнованиях по плаванию, стрельбе из лука и пауэрлифтингу. Вместо нее в стрельбе из лука выступила ее 19-летняя дочь Анна-София Пузанова, занявшая третье место, пишет People.

"Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после "Игр непокоренных" россияне перестали допрашивать и пытать меня. Я думаю, что распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня", - говорит "Тайра".

Принц Гарри и герцогиня Меган на "Играх непокоренных" / Фото: Associated Press

Паевская хочет вернуться на передовую, чтобы быть как можно более полезной для своей страны, но сначала ей нужно оправиться от тяжелого испытания, в ходе которого она похудела почти на 10 килограммов. Она занимается спортом и надеется принять участие в Играх непокоренных в следующем году.

"Я до сих пор очень быстро устаю и иногда ломаюсь, - сказала она в интервью. - Я думаю, что мотивация попасть на Invictus Games в следующем году наконец-то сплотит меня".

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