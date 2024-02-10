Принц Гарри проигнорировал правило: почему членам семьи нужно записываться на прием, чтобы увидеться с королем Чарльзом

Герцог Сассекской пролетел 8 тысяч километров для того, чтобы срочно увидеться со своим отцом Чарльзом, но забыл предупредить о своем визите его секретаря.

Как выяснилось позже, король Чарльз оказался недоволен такой внеплановой встречей с младшим сыном. А точнее тем фактом, что Гарри поставил его перед фактом своим внезапным визитом в Лондон. Так почему же даже членам семьи необходимо записываться на прием, чтобы поговорить с монархом?

Основная причина столь короткой встречи Гарри и Чарльза, которая длилась всего 45 минут, заключается в том, что у короля очень загруженный дневник, а это значит, что даже его собственным детям придется записаться на прием, чтобы увидеться с ним, пишет express.

Принц Гарри с женой Меган и членами королевской семьи Уильямом, Кейт и королем Чарльзом / Фото: Associated Press

Даже сейчас, когда ему предстоит пройти курс лечения от рака, каждое его движение в течение дня будет тщательно спланировано, поскольку у него всегда будет важная работа. В обычных обстоятельствах Гарри было бы еще труднее встретиться с королем, поскольку его ежедневный график составлен на несколько месяцев вперед. Он часто переполнен встречами, государственными обязанностями и обязательствами по всей Великобритании.

Король ежедневно получает правительственный красный чемодан даже во время праздников или в те дни, когда у него запланированы мероприятия, причем единственными выходными являются Рождество и Пасхальное воскресенье. Король все еще выполняет эти величественные обязанности, проходя курс лечения от рака.

Каждую неделю Его Величество также будет проводить аудиенции с различными высокопоставленными лицами или послами, а также другими членами дипломатического сообщества. Правда пока не сообщается лично или онлайн, так как врачи рекомендовали королю минимизировать контакты с людьми на период лечения.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, сегодня, 10 февраля Чарльз и Камилла, к слову, празднуют 19-ю годовщину со дня своей свадьбы. Этот день они проведут в уединении в поместье Сандрингем.

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