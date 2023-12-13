Принц Гарри проиграл суд и должен издательству крупную сумму денег

Принц Гарри подал в суд на издателя газеты Associated Newspapers из-за статьи, написанной о его продолжающейся борьбе с Министерством внутренних дел по поводу его мер безопасности во время пребывания в Великобритании.

Гарри утверждал, что статья была "принципиально неточной", и газета оклеветала его, предположив, что он лгал в своих первоначальных публичных заявлениях по поводу своего дела, бросающего вызов правительству, пишет express. Но издательство Associated Newspapers утверждает, что статья выражает "честное мнение" и не нанесла "серьезного вреда" репутации Гарри.

В результате проигранного в суде дела теперь герцог Сассекский должен выплатить Mail on Sunday 48 000 фунтов стерлингов (около 60 тысяч долларов) судебных издержек. И сделать он это должен до 20 декабря.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, газеты Mail on Sunday и Mail Online в феврале 2022 года опубликовали статью под заголовком: "Как принц Гарри пытался сохранить в секрете свою юридическую борьбу с правительством из-за полицейских телохранителей". В статье говорится, что Гарри пытался скрыть свои усилия по сохранению финансируемой государством защиты в Великобритании после отказа от статуса работающего члена королевской семьи в 2020 году.

Тем временем правительство отстаивало свое решение лишить Гарри полной защиты, поскольку он ушел с должности старшего рабочего сотрудника Фирмы. В нем говорится, что с ним обращались справедливо и время от времени обеспечивали охрану во время его визитов.

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